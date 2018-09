I randagi invadono la statale: quattro cani investiti, automobilista in ospedale

MESAGNE - Quattro cani randagi di grossa taglia sono stati investiti a Mesagne alle prime luci dell’alba lungo la statale 7, a pochi metri dall’uscita di San Vito dei Normanni. I quattro cani non avevano il microchip. Sul posto è giunta una volante di polizia che ha prestato aiuto al conducente dell’auto, rimasto ferito.

L’uomo è stato trasportato presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi per accertamenti. Non è in pericolo di vita. Le indagini sono condotte dalla polizia.