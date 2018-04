© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando l’unico “muro in cemento” armato che rischia di imporsi sullo sviluppo e la riqualificazione del territorio è quello della burocrazia, quando a distanza di vent’anni dalla nascita delle prime strutture turistico ricettive extra-lusso in Puglia, ci si interroga ancora sull’impatto ambientale delle stesse, quasi fossero centrali atomiche destinate a sorgere tra trulli e uliveti, ecco che comprendere le difficoltà di crescita del Mezzogiorno è molto più semplice. Non c’è bisogno di scomodare l’annuale censimento “Nimby Forum” (curato dall’Osservatorio Media Permanente, sodalizio che analizza le dinamiche sociali che paralizzano i progetti), per comprendere quanto spesso possa risultare faticoso programmare investimenti sul territorio.Dai “dinieghi” nel Salento ai “lacci e lacciuoli” che in provincia di Brindisi spingono un banchiere del calibro di Renè De Picciotto (noto negli ambienti sportivi anche per aver rilevato di recente il 15 per cento delle azioni societarie del Lecce Calcio) a maledire il giorno in cui decise di investire in Puglia: “Tanti miei progetti restano bloccati, cosa che non mi capita in altri paesi, neppure in Russia”. Finanziere di 73 anni, nato al Cairo, di origini italiane, e trapiantato in Svizzera, considerato nel 2007 fra le 300 persone più ricche dello Stato elvetico, da qualche anno è approdato a Fasano dove punta, tra mille difficoltà, a realizzare investimenti nel campo della cultura e del turismo ricettivo. Un’impresa che appare insormontabile.Un progetto complessivo che ruota attorno alla riqualificazione di una fortezza che risale al 1450, nella marina tra Savelletri e Torre Canne: là dove l’imprenditore intende realizzare, attraverso un intervento di recupero degli immobili esistenti, un centro per avvenimenti sociali, culturali e matrimoni.Il paradosso? La Sovrintendenza ha dato l’ok, mentre il Comune si oppone al cambio di destinazione d’uso. I tecnici del gruppo immobiliare che per conto del finanziere curano la pratica, hanno dovuto attendere millequattrocentosessanta giorni (quattro anni) per ricevere la risposta. E che risposta: parere negativo e progetto bocciato.Ora saranno i giudici del Tar a decidere. Il Comune sostiene che all’interno di Pettolecchia si possa realizzare soltanto una residenza o al massimo un agriturismo, giammai un centro culturale, pur ricadendo l’immobile in una zona di insediamenti ad alto valore culturale. Misteri italiani. L’ennesimo peraltro. E come puntualmente accade, sarà ora la giustizia amministrativa a esprimersi, come ha spiegato con amarezza nel corso di una conferenza stampa lo stesso De Picciotto, ricostruendo il calvario burocratico amministrativo e ricevendo la solidarietà di chi, come la famiglia Muolo (proprietaria degli hotel Del Levante e Sierra Silvana, di Masseria Torre Maizza e Torre Coccaro nel fasanese e di Coccaro Beach a Capitolo) e Marisa Melpignano (proprietaria di Borgo Egnanzia e Masseria San Domenico) di “pali e paletti” ne hanno dovuti superare parecchi anche in passato.Oggi in ballo, nel regno della vacanza di qualità, non soltanto la riqualificazione di Masseria Pettolecchia ma anche altri progetti sui quali il finanziere italo-svizzero si era tuffato con entusiasmo in Puglia, attraverso l’acquisto di sei antiche fortezze, per realizzarvi “case vacanza” a “cinque stelle”. E al servizio dell’albergo diffuso (nuova frontiera turistico ricettiva), l’idea di realizzare un lido pubblico-privato sul litorale, sempre tra Savelletri e Torre Canne. Tutto bloccato, tranne una “casa vacanza”.Ostacoli che starebbero bloccando almeno altri 50 posti di lavoro che arriverebbero grazie agli investimenti della società. Morale della favola? Tutta nei numeri e in un labirinto di contraddizioni.Nel 2016 l’Italia ha registrato una crescita degli investimenti esteri in entrata del 50%, raggiungendo i 29 miliardi di dollari e conquistando cinque posizioni nella graduatoria mondiale, dove è ora tredicesima.Ma lungo lo Stivale ci sono anche 359 infrastrutture oggetto di contestazioni. Con la burocrazia che, da sistema di garanzia della legalità e del rispetto delle regole, rischia di rappresentare la prima “palla al piede” del Paese.