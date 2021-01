Ostacolo turco in Champions: Brindisi strizza l'occhio alle top 16 Si gioca alle 18 (ora italiana)

BRINDISI Tutto in quaranta minuti, o quasi. Ha il destino europeo nelle proprie mani la Happy Casa Brindisi, che questa sera (ore 18 ora italiana) è di scena a Istanbul sul campo del Darussafaka nella penultima giornata della fase a gironi di Champions League. I biancazzurri hanno dallo loro una doppia opportunità per staccare il biglietto che porta dritti verso i play off: vincere, oppure perdere con uno scarto non superiore a dieci punti, stante il +11 certificato dalla formazione pugliese nel match d’andata sui legni del Palapentassuglia.

Chiudere il discorso qualificazione già stasera sarebbe l’ideale, così da non doversi giocare tutto nel match interno del 26 gennaio contro il San Pablo Burgos. Harrison e compagni sono stati bravi a mettersi in questa condizione, ora non resta altro che giocarsi al meglio le proprie chances. La squadra allenata da Frank Vitucci si rituffa così nel clima della manifestazione continentale con l’occasione (ghiotta) di centrare il suo secondo obiettivo stagionale. Il passaggio del turno sarebbe un ulteriore perla di questa prima parte di stagione nella quale i biancazzurri hanno sempre veleggiato con il vento in poppa, e lo hanno fatto sin dalla primissima palla a due della nuova annata sportiva. Ora c’è la possibilità di impreziosire ancor di più questo viaggio e di certo Vitucci ed i suoi ragazzi non vogliono farsi sfuggire l’opportunità che gli capita a tiro. Certo non sarà una partita semplice, ma i biancazzurri sono pronti a giocarsela con il coltello tra i denti nonostante qualche problema d’infermeria che ha turbato un pò la vigilia (recuperato Mattia Udom, coach Frank Vitucci rischia di perdere Riccardo Visconti “scavigliatosi” nel corso dell’ultimo allenamento prima della partenza alla volta della Turchia).

(Ore 18, diretta su Eurosport Player)

Darussafaka Tekfen: 1 Sarifa, 2 Veyseloglu, 6 Luther, 7 Magette, 10 Dora, 11 Demir, 12 Andrews, 18 Ozdemiroglu, 21 Kosut, 32 Guler, 34 Jerrett, 48 Dogan. All.: Ernak.

Happy Casa Brindisi: 5 Krubally, 6 Zanelli, 7 Harrison, 9 Visconti, 10 Gaspardo, 15 Thompson, 18 Cattapan, 21 Guido, 22 Udom, 31 Bell, 33 Perkins, 35 Willis. All.: Vitucci.

-------------------------------------------

5a giornata

Burgos-Oostende 88-73

Darussafaka-Brindisi oggi

Classifica: Burgos 9, Brindisi, 7, Oostende 6, Darussafaka 5.

-------------------------------------------

6a giornata (ultima 27.1.20)

Brindisi-Burgos

Oostende-Darussafaka

-------------------------------------------

Le prime due classificate si qualificano alle top 16

-------------------------------------------

