Sette lavoratori in nero e oltre 20 scontrini non emessi: stretta della Finanza a Brindisi e provincia

Sette lavoratori in nero nell'edilizia e nel settore della ristorazione. La Guardia di Finanza di Brindisi nello scorso weekend ha potenziato i controlli sulla sicurezza economico finanziaria nel territorio provinciale. A Ostuni e San Vito dei Normanni sono stati individuati sette lavoratori senza un regolare contratto. Inoltre in tutta la provincia sono stati numerosi gli interventi in materia di mancata emissione di scontrini e ricevute, che hanno portato alla constatazione di 20 violazioni, per l’omessa memorizzazione dei dati e la mancata verifica periodica del misuratore fiscale.