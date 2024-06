«Grazie a tutte le maestranze, gli artigiani e gli operai che in questi giorni stanno lavorando con dedizione per un G7 che sia all'altezza del nome dell'Italia». Così Giorgia Meloni ringrazia quanti stanno lavorando in questi giorni in Puglia, tra Borgo Egnazia (Fasano) e Brindisi, per gli eventi del G7 e per la cena inaugurale di domani sera.

La premier ha voluto scattare una foto con un gruppo di persone al lavoro. Poi il selfie è finita su Instagram.