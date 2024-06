Fasano, è morto l'imprenditore Giacomo Rosato. Fu anche candidato sindaco

L’intera comunità di Fasano è attonita per la scomparsa prematura di Giacomo Rosato, 51 anni, affermato imprenditore locale. Rosato è stato per diversi anni consigliere comunale e nel 2016 era stato sconfitto al ballottaggio da Francesco Zaccaria nella corsa a primo cittadino.

Il ricordo

Proprio l’amministrazione comunale, che lo aveva voluto come suo rappresentante nel consiglio d’amministrazione dell’Asi, ha voluto esprimere il proprio cordoglio con un post su Fascebook: “In questo momento di profondo dolore, il sindaco e l’amministrazione comunale esprimono i più affettuosi sentimenti di vicinanza alla consigliera comunale Manuela Rosato, colpita dalla scomparsa del caro fratello Giacomo. Una perdita dolorosa per la famiglia e per la città tutta: uomo stimato, imprenditore generoso, politico leale e persona perbene”.