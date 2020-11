Gettano benzina da una finestra: in fiamme negozio di frutta e verdura

Un nuovo episodio intimidatorio si è verificato oggi, prima dell'alba, a Brindisi. Del liquido infiammabile è stato versato, attraverso una finestra, in un negozio di frutta e verdura in via Cappellini. I malviventi sono entrati in azione intorno alle 5.30. Il locale è stato seriamente danneggiato, ma le fiamme comunque non si sono propagate ad altre strutture. In zona sono presenti telecamere di sorveglianza, che potrebbero aver ripreso l'azione dei malviventi. Sull'episodio indaga la polizia.

