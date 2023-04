Brindisi torna ad aprire le braccia. Gran lavoro per la Prefettura di Brindisi, la Questura, il Comune, la Polizia locale, la Croce rossa e la Protezione Civile regionale, impegnate a gestire il piano di accoglienza per 339 migranti che questa mattina arriveranno nel porto interno a bordo della nave Geo Barents.

La nave umanitaria di Medici Senza Frontiere dovrebbe attraccare presso la banchina di Sant’Apollinare, lungo il Seno di Levante, attorno alle 7 ma l’orario di arrivo è legato alle condizioni meteo e potrebbe quindi subire modifiche. I migranti, messi in salvo nella notte tra martedì e mercoledì scorsi nelle acque maltesi del Mediterraneo, sarebbero rimasti in mare per oltre 4 giorni, di cui gli ultimi due senza cibo né acqua, e provengono da Siria, Pakistan, Bangladesh, Egitto, Somalia e Sri Lanka. Brindisi “porto sicuro”, ancora una volta - come indicato dal Viminale - sarà pronta ad accogliere e mettere fine alla disperazione di persone che hanno intrapreso l’ennesimo viaggio della speranza: 440 quelle in totale soccorse.

Un centinaio quelle sbarcate in Sicilia, mentre per una donna, che al momento del soccorso aveva perso i sensi, è stata invece disposta l’evacuazione medica con il trasferimento in elicottero a Malta a causa di una grave disidratazione. Un arrivo non diverso da quello che un mese fa aveva interessato la nave Life Support di Emergency che, sempre a Sant’Apollinare, aveva accolto 105 persone partite dalla Libia a bordo di un gommone, ormai semiaffondato quando era avvenuto l’abbordaggio, con alle spalle esperienze allucinanti. Storie in arrivo dalle zone più “calde” dell’Africa: Costa D’Avorio, Sudan, Etiopia, Gambia, Burkina Faso, Camerun, Chad, Gambia, Guinea Conakry, Mali, Mauritania, Nigeria e Sierra Leone.

L'accoglienza

Anche per i 339 migranti che sbarcheranno stamani (una cifra che si triplica rispetto al precedente piano di accoglienza), l’avventura in Italia continuerà per molti di loro in Puglia e presso Centri di accoglienza dislocati in più angoli della regione (fino a quando non saranno prese altre decisioni) come anche nel resto del Paese. Avverrà lungo la banchina di Sant’Apollinare, all’interno del capannone ex Montecatini, il riconoscimento di tutti i migranti (tra loro ci sono otto donne e una trentina di bambini non accompagnati) che vedrà all’opera le forze dell’ordine. La macchina operativa messa in piedi dalla Prefettura di Brindisi ha predisposto la coordinazione tutte le operazioni di sbarco ed accoglienza, toccherà invece alla polizia di Stato ascoltare - con l’aiuto di interpreti e mediatori - i racconti dei migranti per cercare di ricostruire la rete di “trafficanti” che c’è dietro.

Un controllo che servirà a localizzare possibili scafisti tra le persone in arrivo. Anche se da qualche tempo sarebbero cambiate le modalità di azione degli organizzatori dei viaggi verso l’Italia: mettono le persone su un barcone e affidano ad uno dei più giovani il timone così da non essere acciuffati. Ancora una volta e attraverso un nuovo e più complesso piano di accoglienza e smistamento, la città è pronta a fronteggiare l’ennesima emergenza, dimostrandosi un territorio di speranza verso chi scappa via da situazioni di degrado o di guerra, in cerca di un futuro migliore per sé e per i propri figli.