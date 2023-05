Geo Barents, assegnato porto di Brindisi per lo sbarco dei migranti

Il porto assegnato per lo sbarco in sicurezza dei migranti dalla Geo Barents sarà Brindisi. Ci vorranno altri due giorni di navigazione per la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, battente bandiera norvegese.

I salvataggi in mare

Ieri l'imbarcazione della Ong ha salvato 26 persone in difficoltà, in balia delle onde su un barchino, mentre navigavano in acque internazionali a largo della Libia. Tra i sopravvisuti anche una donna incinta e 8 bambini. Lo conferma la stessa Ong sulle pagine social, su cui tiene costantemente aggiornata la situazione dei migranti a bordo.

Quando arriveranno

L'arrivo previsto della nave di Medici senza Frontiere nel porto di Brindisi è per il 19 maggio intorno alle 13. Era partita dieci giorni fa dal porto di La Spezia, in Liguria.