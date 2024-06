Il meraviglioso resort di Borgo Egnazia, a Fasano, è pronto ad aprire le porte ai Grandi per il G7 che inizierà domani e si concluderà sabato 15 giugno. La premier Giorgia Meloni è in Puglia da lunedì, e infatti nei collegamenti televisivi per commentare il risultato elettorale delle elezioni europee, è possibile scorgere l’area verde del resort.

Entro la giornata di oggi dovrebbero arrivare tutti gli altri capi di Stato e di Governo dei paesi membri del G7, i due vertici dell’Unione Europea, i rappresentanti delle Organizzazioni internazionali e i leader dei paesi ospiti, oltre a tutte le delegazioni al seguito. Il più atteso è sicuramente il presidente degli Usa Joe Biden che arriverà attorno alle 22.30 all’aeroporto di Brindisi a bordo dell’Air Force One e poi sarà trasportato in elicottero sulla nave che lo ospiterà stanotte.

Il programma dei lavori

Molto intenso il programma dei lavori già nella prima giornata. Domani è prevista la presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre cresce l’attesa per l’intervento di Papa Francesco in calendario nel primo pomeriggio di venerdì 14 giugno. È la prima volta che un pontefice partecipa al forum intergovernativo e lo fa per affrontare un tema attualissimo: la questione etica nell’impiego dell’intelligenza artificiale.

L’edizione italiana del G7 si è data come obiettivo quello di affrontare una serie di argomenti: i conflitti in atto, il rapporto con le nazioni in via di sviluppo e le economie emergenti con prioritaria attenzione nei confronti dell’Africa, le questioni migratorie, il nesso clima-energia, la sicurezza alimentare e infine l’intelligenza artificiale. Ma come si sviluppa il programma nel dettaglio? Giovedì 13 giugno, si inizia alle ore 11 con la prima sessione dedicata al tema “Africa - cambiamento climatico e sviluppo”.

La seconda sessione della giornata, sempre in mattinata, è destinata al Medio Oriente. Dal primo pomeriggio si entra nel vivo dello scambio con l’Ucraina, i primi minuti sono riservati alla foto dei leader del G7 con il presidente Zelenskyj, dopodiché comincia la terza sessione dedicata interamente all’Ucraina e a seguire ci sono gli incontri bilaterali. Sempre nel pomeriggio ci sarà l'evento collaterale alla presenza di rappresentanti del settore privato sul tema “Partnership for Global Infrastructure and Investment”.

Intorno alle ore 18 i leader del G7 verranno trasferiti al San Domenico Golf, uno dei più prestigiosi campi da golf situato nella valle d’Itria con vista sul mare di Savelletri, per assistere all’esibizione dei paracadutisti della Folgore. Anche in questa cornice è prevista una foto di “famiglia”. Ma la prima giornata non è finita, dalle ore 19.40 è programmato il volo in elicottero del gruppo dei sette con i rispettivi partners per raggiungere Brindisi e partecipare alla cena presso il Castello Svevo, voluta ed offerta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E' previsto anche un mini-concerto jazz del sassofonista Stefano Di Battista.

Il rientro, sempre in elicottero, verso le proprie strutture ricettive comincia dalle ore 22.30 poiché il giorno seguente il programma è ancora fitto.

La giornata di venerdì

Venerdì 14 giugno, quindi, si comincia alle 9.30 con la sessione IV che affronta la tematica “Migrazioni”, a seguire ci saranno altri incontri bilaterali. Alle ore 11.30 in calendario c’è la sessione V sul tema “Indo-Pacifico e sicurezza economica”. Nel frattempo raggiungeranno Borgo Egnazia Papa Francesco e i rappresentanti dei paesi ospiti perché alle ore 14 è in programma l’incontro più lungo, della durata di 3 ore e mezzo, sul tema dell’intelligenza artificiale. L’ultimo appuntamento della giornata è la sessione finale con la chiusura dei lavori, ma non è l’ultimo incontro conviviale per i leader che hanno appuntamento in serata nella piazzetta di Borgo Egnazia per un momento di intrattenimento con aperitivo e pranzo informale, questa volta offerto dalla presidente Meloni. Il terzo ed ultimo giorno, sabato 15 giugno, nell’arco della mattina ci saranno gli ultimissimi incontri bilaterali e alle ore 14 la conferenza stampa della presidenza italiana. È stato previsto anche un programma a parte per i partners dei Capi delegazione per intrattenerli tra visite storiche e momenti di svago. Domani ci sarà la visita al museo archeologico di Egnazia mentre il 14 giugno la gita è più elaborata infatti include Martina Franca con visita a Palazzo Ducale, Alberobello per scoprire il centro, e Grottaglie con annesso laboratorio di ceramica di Nicola Fasano. Insomma sarà un ricco programma per tutti gli ospiti del G7 e per svolgersi nella massima sicurezza, comporta un notevole dispiegamento di forze. Oltre all'impegno del governo italiano, c’è la Puglia che vuole dimostrare di poter accogliere uno degli eventi più importanti al mondo.

Sulle attività collaterali e le località che potrebbero essere visitate dai leader c'è il massimo riserbo anche se trapelano indicazioni su alcuni eventi, tra cui l'esibizione musicale di Andrea Bocelli e uno spettacolo di danza organizzato per la seconda serata dei lavori, venerdì nella Piazzetta del Borgo.