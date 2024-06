G7, un’eccellenza per i grandi. L’amaro Carduus è servito

La notizia è stata diffusa sul web tramite i canali social destando grande soddisfazione da parte dei sostenitori delle aziende del territorio: Amaro Carduus, eccellenza e ormai emblema riconosciuto del brindisino, sarà protagonista della cena inaugurale del G7 in programma a Brindisi il 13 giugno. Un evento prestigioso che, tra le altre cose, metterà in risalto le eccellenze gastronomiche locali. Una conferma importante per i due giovani imprenditori Fabrizio Di Rienzo e Francesco Lillo che vedono premiato l'impegno degli ultimi anni e la volontà di dare un volto diverso, positivo, autentico al sentimento della “brindisità”.

La soddisfazione

«Siamo fieri di portare Brindisi nel mondo – è il commento unanime dei due amici – ci piace pensare che gli illustri ospiti che interverranno durante questo appuntamento importantissimo potranno apprezzare anche il nostro amaro insieme alle altre eccellenze di cui il nostro tessuto produttivo dispone. Chissà, magari il Presidente Biden se ne innamorerà e ci darà una mano per arrivare oltreoceano. Scherzi a parte, è motivo di grande orgoglio essere stati selezionati per una vetrina così prestigiosa. Magari avremo modo di essere conosciuti dai nostri concittadini che ancora ignorano la nostra esistenza». Il progetto “Carduus – L'amaro di Brindisi” della “Infuseria Brindisina Srl” è stato presentato in anteprima ad agosto del 2022 presso l'ex Convento Santa Chiara (Yeahjasi Brindisi Spazio Musica). Da lì si è sviluppata una bella storia culminata con la prossima “investitura” del G7. Negli ultimi mesi si è consolidato un proposito suggestivo nato quasi per caso durante un pranzo amichevole, ovvero l'idea di dare alla città un prodotto identificativo, alternativo, biologico e a km zero: “Carduus” per l'appunto, un digestivo a base di carciofo, pianta tipica del territorio brindisino. «Non facciamo riferimento all'estratto di carciofo – precisa Di Rienzo – ma abbiamo sempre lavorato con materie prime di qualità che trattiamo in prima persona. In generale, siamo convinti che la diffusione e la valorizzazione dei nostri prodotti possano contribuire a dare un forte impulso allo sviluppo dell'identità territoriale».

Il progetto

Il tutto è stato possibile anche grazie al finanziamento Pin della Regione Puglia e al bando del Laboratorio Urbano Palazzo Guerrieri di Brindisi hanno consentito di gettare le basi di questo ambizioso piano. «La nostra terra vanta diverse eccellenze peculiari finora non adeguatamente conosciute – continua Lillo - tra queste, risalta sicuramente il “carciofo brindisino” che, grazie alle sue proprietà antiossidanti e l'elevata presenza di cinarina, combatte i radicali liberi svolgendo anche diverse azioni benefiche come la caratteristica della secrezione biliare e la riduzione del livello del colesterolo». Francesco Lillo, nato a Brindisi, grazie all'azienda agricola di famiglia, comincia a dare una mano nelle mansioni operative più semplici, lavorando a contatto stretto con la terra ei suoi frutti, imparando così il grande valore che questa ha per la nostra storia e apprendendo le trad izioni che le generazioni passate hanno voluto tramandare. Uno dei suoi più grandi obiettivi è sempre stato quello di trasmettere questo amore per la terra e per i prodotti che questa offre. Brindisino doc, Fabrizio Di Rienzo è un giovane attivista da sempre impegnato nella difesa e nella valorizzazione della propria città, della sua storia e dei suoi elementi distintivi. Credendo fermamente nelle ricchezze e nelle possibilità della meravigliosa Brindisi e nel contesto in cui è inserita, ha operato anche in ambito turistico collaborando a vario titolo con enti ed associazioni nell'organizzazione dell'accoglienza turistica cittadina. Grazie agli studi ed alle esperienze maturate, ha sviluppato ancor di più il desiderio di portare avanti una maggiore e sempre più approfondita ricerca finalizzata alla valorizzazione delle eccellenze locali di ed alle esperienze maturate, ha sviluppato ancor di più il desiderio di portare avanti una maggiore e sempre più approfondita ricerca finalizzata alla valorizzazione delle eccellenze locali .