A pochi giorni dal G7, Brindisi si prepara ad accogliere capi di Stato e di Governo e le misure di sicurezza diventano ancora più stringenti. All'aeroporto del Salento staziona ormai da qualche giorno un Boeing C-17 Globemaster III, appartenente alla Travis Air Force Base: una base aerea militare dell'United States Air Force gestita dall'Air Mobility Command e situata presso la città di Fairfield, in California. Già da tempo, infatti, in città sono al lavoro le forze di intelligence Usa che seguiranno da vicino i lavori del G7, cui parteciperà naturalmente anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Non è nemmeno escluso che l'Air Force One del presidente in persona possa atterrare a Brindisi la sera del 13 giugno, quando al Castello Svevo si svolgerà la cena di gala di apertura dei lavori. L'itinerario fra l’aeroporto e l’ingresso al castello sarebbe di appena quattro chilometri, da percorrere peraltro in assoluta sicurezza, visto il piano approntato dalla prefettura che ha imposto il divieto di circolazione e di sosta delle auto nella zona rossa intorno al Castello, zona presidiata sempre da un imponente numero di militari ed agenti delle forze di Polizia.

La zona rossa

La zona rossa comprende anche tutta l'area portuale (dal Monumento al marinaio fino al parco del Cillarese) e un vasto spazio aereo che dalla città si perde verso la litoranea nord. Nel porto brindisino, intanto da ieri mattina, lungo la banchina di Sant'Apollinare (sul Seno di Levante), fa la sua bella presenza l'ex nave da crociera Costa Magica, ribattezzata “Goddess of the Night”. Un vero hotel-galleggiante, noleggiato nei mesi scorsi dal Ministero dell'Interno: con i suoi 2674 posti letto, assicurati in camere doppie, darà alloggio ai poliziotti preposti alla gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica fino al 17 giugno. Tutti gli altri (5mila in tutto) prenderanno posto in hotel e B&B della zona. A bordo saranno serviti tre pasti, così articolati: colazione dalle 5 alle 9, pranzo dalle 11 alle 15 e cena dalle 17 alle 22. Inoltre, in caso di urgenza il servizio di ristorazione della nave provvederà alla preparazione di sacchetti.

I funzionari del ministero avevano ispezionato un'altra nave da crociera di proprietà di Seajets, la Queen of the Oceans, ma alla fine hanno deciso di noleggiare la nave più grande, fresca di ristrutturazione in Turchia. Da ieri mattina, quindi, e con un giorno di anticipo sulla tabella di marcia del G7 che prevedeva l'arrivo della nave “Goddess of the Night” domenica 9 giugno, la banchina di Sant'Apollinare è diventata off-limits. Qui, da ogni angolo d'Italia e sotto la custodia della Questura di Brindisi, inizieranno a prendere posto sulla nave quasi tremila persone appartenenti alla Polizia di Stato provenienti dai reparti mobili, dalle specialità, dagli uffici sanitari e territoriali oltre a personale ad alta specializzazione.

Un dispositivo imponente e una organizzazione particolarmente complessa per assicurare, in sicurezza, il corretto svolgimento dell’evento internazionale. Considerato che il personale sarà aggregato dal 9 al 17 giugno e che la località privata dell’evento sarà la masseria di Borgo Egnazia, i sindacati di Polizia hanno chiesto che si presti attenzione nell’assicurare i pasti caldi veicolati in loco se il prolungamento del servizio dovesse renderlo necessario, oltre a tutti i comfort indispensabili come riparo dal sole, distribuzione di acqua, bagni chimici, navette e servizi sanitari adeguati. Il conto alla rovescia è ormai cominciato ed è ormai tutto pronto per il G7, che si svolgerà dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia.

Per non lasciare nulla al caso, si terrà domani alle 13.30 una nuova riunione del Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno, oltre a una serie di provvedimenti in scadenza, anche un decreto legge con alcune misure relative alla sicurezza del G7, che riunirà in Puglia - oltre ai sette Grandi - anche altri otto capi di Stato e di Governo, fra i quali presidente ucraino Volodymyr Zelens'ky, quello turco Recep Tayyip Erdoğan e Papa Francesco.

