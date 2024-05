Una conversazione telefonica con la premier Giorgia Meloni e la conferma: al G7 in Puglia ci sarà anche il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdoğan. Lo ha confermato nel tardo pomeriggio di ieri proprio Palazzo Chigi, spiegando che «in vista del vertice G7, il colloquio telefonico ha permesso di fare il punto anche sullo stato delle relazioni bilaterali e sui principali scenari di crisi internazionali». Dunque accanto ai capi di Stato e di Governo di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America, ai rappresentanti dell’Unione europea, al Pontefice e al presidente degli Emirati Arabi uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ci sarà anche Erdoğan, il cui ruolo potrebbe rivelarsi decisivo nella risoluzione delle controversie e dei problemi sul tavolo circa il conflitto fra Russia e Ucraina.

Sicurezza e ordine pubblico

Nel frattempo, ieri al Teatro sociale di Fasano, si è tenuto un vero e proprio confronto su come gestire la sicurezza e l’ordine pubblico durante il G7 che si terrà a Borgo Egnazia dal 13 al 15 giugno. Un vertice interforze al quale hanno partecipato rappresentanti delle forze dell’ordine e della sicurezza dei sette Paesi partecipanti al vertice, rappresentanti della presidenza del Consiglio dei ministri e del ministero dell’Interno, il questore di Brindisi Giampietro Lionetti, rappresentanti delle questure di Bari e Taranto e della prefettura di Brindisi, ma anche dirigenti delle Polizie locali del territorio. Presente, in qualità di padrone di casa, anche il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria. Sul tavolo, appunto, l’organizzazione della macchina che dovrà tutelare l’incolumità dei partecipanti al vertice e non si tratta solo dei capi di Stato e di governo aderenti al G7, ma anche dei tanti illustri ospiti che interverranno per gli incontri collaterali, Papa Francesco in testa.

È stata probabilmente la prima riunione in cui sono stati coinvolti esponenti locali a dimostrazione di come ormai manchi davvero poco al completamento del piano sicurezza. L’incontro, svoltosi tutto in lingua inglese, è stato comunque aggiornato anche perché ora che si è fatto il punto della situazione bisognerà passare ai dettagli e alla delimitazione delle zone rosse. Se a Brindisi, per la cena inaugurale del 13 giugno, tutto sembra ormai definito, per quanto concerne Fasano e soprattutto Savelletri bisognerà attendere qualche altro giorno. Molto probabilmente la decisione finale sarà resa pubblica nel prossimo week end.

Venerdì, ad esempio, sarebbero stati convocati a Bari tutti i sindaci dei Comuni che potrebbero essere interessati da eventi riguardanti il G7. La foto finale del vertice, a quanto pare, potrebbe essere scattata a Polignano a Mare o Alberobello. Monopoli ha il territorio proprio confinante con Fasano e di conseguenza sarà coinvolta nel piano sicurezza. Nella città che ha dato i natali a Domenico Modugno potrebbero recarsi in visita anche le consorti dei partecipanti al summit così come è accaduto nel corso del G7 economico svoltosi a Bari nel 2017. Infine giunge notizia anche della sospensione delle ferie per gli anestesisti in servizio negli ospedali del Grande Salento, da Lecce a Brindisi. In servizio, per i giorni in cui ci sarà il G7, dovranno essere al completo, così da garantire i servizi necessari in caso di bisogno. Il countdown è già partito.

