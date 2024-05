Si rafforzano le misure di sicurezza nel Brindisino in vista del G7 che sarà ospitato nel resort di Borgo Egnazia, sul litorale di Fasano, dal 13 al 15 giugno prossimi. Oltre all'area in cui avrà ufficialmente sede il summit si prevedono misure di massima sicurezza anche in una struttura a poche decine di metri di distanza, Masseria San Domenico, in cui secondo alcune indiscrezioni potrebbe soggiornare il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

Il piano della sicurezza

Nei giorni del vertice un presidio fisso di forze dell'ordine monitorerà costantemente diversi chilometri della strada statale 16, gli aeroporti di Bari e Brindisi, e i porti pugliesi. L'Enac ha inoltre disposto «la sospensione dell'uso delle aviosuperfici» in Puglia da mercoledì 12 giugno a domenica 16 giugno, Alla cena inaugurale del G7, che si terrà il 13 giugno nel Castello Svevo di Brindisi, parteciperà anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. E il Comune ha emanato un'ordinanza che prevede per quel giorno la «sospensione di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande». Bar, ristoranti, pub e chioschi saranno chiusi a ridosso del castello, in un'ampia zona del centro cittadino e nei pressi della stazione ferroviaria.

La struttura

La Masseria San Domenico, che secondo indiscrezioni potrebbe ospitare il presidente americano Biden, è un resort 5 stelle lusso dotato di 40 camere e suites, spa e talassoterapia.