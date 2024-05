Invitati extra, ma anche speciali e un po’ “capricciosi” per il G7: non si esclude che la residenza del presidente americano Joe Biden non sarà Borgo Egnazia, bensì la vicina Masseria San Domenico, un’antica masseria fortificata del XV secolo. Inoltre, dopo la conferma dell’arrivo di papa Francesco, la platea dei vip vedrà la partecipazione di uno degli uomini più ricchi al mondo: il 76enne Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti, con alle spalle un patrimonio stimato in 15 miliardi di dollari secondo una recente classifica mondiale stilata dalla rivista statunitense di economia “Forbes”. L’Emiro di Abu Dhabi (dal 2004) è inoltre il proprietario dello yacht più grande al mondo, chiamato “Azzam”, lungo 180 metri e costato circa 500 milioni di euro. La sua conferma al Vertice G7 di Borgo Egnazia è stata resa nota da Palazzo Chigi dopo una conversazione telefonica avuta con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: «Nel corso del colloquio è stato condiviso l’eccellente stato dei rapporti bilaterali, in particolare sul versante economico e commerciale e le possibili ulteriori aree di collaborazione e di investimenti, anche alla luce della recente creazione della joint venture Maestral tra Fincantieri e l'emiratina Edge Group».

Ora, nelle acque pugliesi (dove base d'attracco potrebbero essere i porti di Brindisi o Bari, e con un probabile stazionamento alla fonda di fronte a Borgo Egnazia) non si esclude l’arrivo di “Azzam”, lo yacht più grande in circolazione, varato il 5 aprile 2013, misura infatti ben 180 metri di lunghezza. Alimentato da una combinazione di due turbine a gas e due motori diesel che erogano una potenza complessiva di 94mila cavalli e da un serbatoio di combustibile da 1 milione di litri, è in grado di sviluppare una velocità massima di 31,5 nodi che fa di “Azzam” il più veloce della categoria. Inoltre, lo yacht dispone di un salone principale lungo 29 metri e largo 18. Completamente libero da pilastri è dotato di un sistema di difesa antimissile e due eliporti oltre a un piccolo sottomarino, un cinema, due piscine un ristorante e una discoteca. Il tutto senza trascurare le particolari linee applicate allo yacht che si presentano molto eleganti nelle forme per l’intera lunghezza dell’imbarcazione che può ospitare 36 persone e un equipaggio di 60. Un dato, l’ospitalità a bordo, non di poco conto ora che tutti gli hotel “speciali” che si trovano in zona Savelletri sono stati accaparrati da tempo per dare alloggio alle varie delegazioni internazionali.

Quindi, non si esclude che la presenza di Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, che di solito non viaggia certo da solo, potrebbe appunto garantire la presenza dello yacht nel corso di questo viaggio speciale verso le coste della Puglia.

L'atterraggio di Biden: dove?

Intanto, per il presidente americano Joe Biden è ancora in corso il “toto-atterraggio” per la scelta che vedrà fare scalo all’Air Force One, anche se l'aeroporto di Brindisi, grazie alle sue lunghe piste, ai sistemi di sicurezza e alla stretta vicinanza con l'apertura del G7 al Castello Svevo la sera del 13 giugno, rimane sicuramente quella in pole position. Ma nulla trapelerà fino all'ultimo momento. Inoltre, sembra ormai certo che la residenza di Biden non sarà Borgo Egnazia, bensì la vicina Masseria San Domenico, con le forme architettoniche dell’antica masseria fortificata con ampi spazi con volte a stella. Il nucleo principale della Masseria San Domenico risale al XV secolo ed è costituito da una torre d’avvistamento appartenente ai Cavalieri di Malta. A disposizione degli ospiti una spettacolare piscina di acqua salmastra circondata da rocce naturali, un moderno centro di talassoterapia, 2 campi da tennis ed un campo da golf a 18 buche. Per quanto riguarda Biden, rimane anche in bilico la possibilità dell'arrivo nelle acque antistanti l'area G7 di una portaerei. Mettendo in conto anche l'arrivo dello yacht “Azzam” ci sarà davvero da stupirsi in quei giorni.

