Non solo strade e cielo. Le restrizioni necessarie a garantire la sicurezza dei capi di Stato e delle loro delegazioni durante i tre giorni del G7 tra Borgo Egnazia e Brindisi riguarderanno anche il mare. Sono tre, in particolare, gli specchi d’acqua “a rischio” individuati dall’autorità marittima e suddivisi in zone di massima sicurezza, aree ad accesso controllato ed aree di sorveglianza ed allarme. Gli specchi d’acqua, individuati da tre distinte ordinanze della Capitaneria di porto di Brindisi, riguardano in sostanza il litorale di Fasano, il litorale di Brindisi ed il porto di Brindisi.

APPROFONDIMENTI VIDEO Video Le immagini dei primi elicotteri in arrivo BRINDISI Foto IL SUMMIT G7, ultimi ritocchi alla sicurezza: sulla nave da crociera 2.700 poliziotti, in aeroporto Boeing C-17 Globemaster III delle forze militari Usa. E domani il Consiglio dei Ministri BRINDISI G7 Puglia, divieti anche in mare: ecco il piano sicurezza in vista del summit REGIONE G7 in Puglia, i cittadini attendono ancora di conoscere le limitazioni REGIONE G7 in Puglia, scattano i controlli negli aeroporti di Puglia: da oggi sospesa anche circolazione senza frontiere nello spazio europeo REGIONE G7, artificieri al lavoro e controlli negli ospedali. Oggi l’arrivo di Piantedosi

La zona vietata

Per quanto riguarda Fasano, in particolare, da mezzanotte e un minuto del 10 giugno alle 23.59 del 15, la zona di massima sicurezza andrà dal ristorante La Peschiera (in provincia di Bari) vicino a Monopoli al Beach Club “Mare Mosso” di Torre Canne, includendo il porto di Savelletri, e fino a 2,3 miglia nautiche dalla costa.

L’area ad accesso controllato andrà invece da Porto Rosso a sud di Torre Canne e fino 4 miglia nautiche dalla costa. Infine l’area di sorveglianza e allarme va da Polignano a Mare a Costa Merlata e fino a 23 miglia nautiche dalla costa. All’interno della zona di massima sicurezza, sarà vietato navigare, ancorare e sostare con qualunque unità navale, effettuare attività di immersione, svolgere attività di pesca e praticare la balneazione.

Nell’area ad accesso controllato, sarà vietato ancorare e sostare con qualsiasi unità navale, effettuare immersioni e pescare mentre la navigazione sarà consentita solo in transito e l’ormeggio solo se già inserito nella programmazione accosti. Nell’ area di sorveglianza e allarme, infine, tutte le unità navali dovranno procedere con la massima cautela, mantenendo l’ascolto continuo sul canale Vhf 16 e prestando massima attenzione a tutte le comunicazioni. Tutte le unità navali in transito potranno essere sottoposte a controlli o ispezioni. Per quanto riguarda la costa brindisina, da mezzanotte e un minuto dell’11 giugno alle 23.59 del 15, il tratto di mare che va da Torre Rossa fino all’altezza dell’isola di Pedagna Grande, sarà suddiviso in zona di massima sicurezza, da Torre Rossa fino alla testata della diga di Punta Riso e fino a tre miglia nautiche verso il mare nel punto di massima lontananza, ed in area di sorveglianza ed allarme, che comprenderà sostanzialmente il porto medio ed il porto esterno di Brindisi.

Infine, da mezzanotte e un minuto del 13 giugno all’una del 14 giugno, quasi tutto il Seno di Ponente del porto di Brindisi, dalla foce del Cillarese sino alla linea tra le fermate della motobarca di banchina Montenegro e banchina Ammiraglio Millo, sarà zona di massima sicurezza. Il resto del Seno di Ponente, il canale Pigonati ed il Seno di Levante saranno invece parte dell’area ad accesso controllato mentre porto medio e porto esterno saranno parte dell’area di sorveglianza e allarme. Ma ci saranno anche restrizioni per chi vola. Lo spazio aereo per i voli commerciali dell’aeroporto di Brindisi, infatti, sarà chiuso dalle 19 alle 23 del 13 giugno prossimo.