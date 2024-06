Brindisi blindata lungo i 4 chilometri dove tra poche ore sfileranno i grandi della Terra per il G7: contrada Baroncino (l'ingresso all'aeroporto del Salento), via Ruggero De Simone, via Ettore Ciciriello e l'inizio di via Provinciale per San Vito dove si trova Porta Monsignore e la banchina lungo il Seno di Ponente che permetterà a tutte le auto della scorta di raggiungere la salita che conduce al Castello Svevo dove giovedì sera sarà svolta una cena di gala alla presenza del Presidente della repubblica Sergio Mattarella.

APPROFONDIMENTI SCHEDE G7, scatta il piano sicurezza: Borgo Egnazia blindatissima. Tutte le limitazioni e i divieti LA CURIOSITà Chef Bottura cucina per i grandi della Terra al G7: ecco il menu "Vieni in Italia con me"

I controlli

Tutto già presidiato da giorni: dai tombini stradali ai ruderi che si incontrano ai margini di questo percorso e dai tratti abitati a quelli di campagna dove (ad ogni singolo incrocio) ci saranno in assedio mezzi e uomini di tutte le forze dell'ordine. I primi riflessi delle misure di sicurezza già ieri, nel triangolo più blindato della “zona rossa”, quella dove sarà davvero impossibile riuscire a mettere il naso fuori di casa: aeroporto, quartiere Casale (il tratto tra il campo sportivo “Fanuzzi” e il rondò che divide via Nicola Brandi da via Benedetto Brin) e l'ingresso al parco del Cillarese, posto proprio di fronte ai depositi dell'ex Saca e la porta che immette al castello.

Aeroporto, via le auto dai parcheggi e multe

Proprio lungo lo scalo aeroportuale che accoglierà i Capi di Stato, rinforzato con reparti dell'Esercito, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, un controllo certosino dei mezzi parcheggiati in zona ha fatto scattare una rimozione forzata per chi ha violato l'ordinanza comunale. Tanti i veicoli portati via, con le relative multe e sotto il controllo della Polizia Locale, presente sul posto mentre avvenivano gli accertamenti nei pressi della storica Chiesa di Santa Maria del Casale, a sua volta pattugliata e diventata off-limits con la presenza di una rete metallica. Ore che diventeranno “calde” anche per coloro che hanno lasciato le auto nel park all'interno dell'aeroporto, dove una nastro in plastica segnala che quei posti sono stati riservati alle forze dell'ordine.