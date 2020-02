Ruba un trattore e travolge l'auto dei carabinieri: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima ha rubato un trattore e poi è andato a finire contro un'auto dei carabinieri, che tentavano di fermarlo. Per questo un 45enne di Latiano, in provincia di Brindisi , è stato arrestato. I reati contestati sono ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo si trova ai domiciliari.Il fatto è avvenuto a Francavilla Fontana. L’uomo si trovava alla guida di un trattore senza targa e non si è fermato all’alt dei militari, travolgendo l’auto di servizio. Sceso dal mezzo, ha anche tentato prima la fuga a piedi, ma è stato bloccato. Le indagini seguite all'accaduto hanno comprovato come il trattore fosse stato rubato a una 49enne di Ceglie messapica la notte precedente. Il mezzo è stato restituito alla proprietaria.