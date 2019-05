Furto con spaccata nella boutique. E spari contro il vigilante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN PIETRO - Spaccata ad un negozio di abbigliamento di San Pietro Vernotico. Nella fuga i malviventi hanno aperto il fuoco contro in vigilantes. Tre banditi, secondo le testimonianze, formavano il commando che questa mattina intorno alle 4 ha sfondato la vetrina dello store di via Brindisi “Jap Trand” servendosi di una Fiat Panda rubata poco prima, per saccheggiarlo. L’azione dell’allarme collegato con la centrale operativa ha però permesso l’intervento di più macchine della Vigil Nova giunte sul posto in pochi minuti. Uno dei banditi ha aperto il fuoco contro il primo dei vigilantes che nel tentativo di rispondere è stato raggiunto da un secondo proiettile, a quanto pare sparato da un fucile, colpendo la macchina. Per fortuna nessun ferito. Nel trambusto i malviventi sono riusciti a fuggire a bordo di una Giulietta di colore scuro. Indagano i carabinieri della locale stazione