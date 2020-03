Arrestato infermiere del Perrino: avrebbe trafugato mascherine e amuchina

Avrebbe rubato mascherine chirurgiche, guanti in lattice e flaconi di amuchina dall’ospedale: con l’accusa di peculato un assistente tecnico del reparto di Nefrologia e Dialisi, dipendente quindi della Asl di Brindisi, è stato arrestato all’ospedale Perrino di Brindisi.

L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato dai carabinieri del Nas di Taranto. Il materiale sanitario è stato trovato nella sua autovettura e in casa.

In macchina i militari hanno trovato 50 pezzi di mascherine monouso senza fibra di vetro, 200 paia di guanti, una confezione da 500 ml di Amuchina med, oltre ad altri presidi sanitari.

A casa poi sono state trovate altre mascherine, oltre a farmaci e guanti.

L’uomo è stato messo ai domiciliari. Quanto accertato è stato ritenuto particolarmente grave dai militari e dalla procura di Brindisi proprio perché si ritiene che l’appropriazione sia collegata al diffondersi del coronavirus che sta generando una grande richiesta di presidi sanitari e disinfettanti.

Il materiale è stato restituito al direttore sanitario dell'ospedale Perrino di Brindisi.