Furti nelle campagne: indagini sulla banda delle ville

Allarme furti nelle campagne della Valle D’Itria. Diverse le segnalazioni giunte negli ultimi giorni tra i territori di Ostuni, San Michele Salentino e Ceglie Messapica. Villette lungo le provinciali, anche abitate, prese di mira forse da un’unica banda. Almeno tre i componenti, che agirebbero con il volto coperto da un cappello con visiera.

L'ultimo episodio

È quanto sarebbe emerso dalle riprese di alcune telecamere di un'abitazione svaligiata dagli stessi malviventi lungo la Strada provinciale 21 che collega Ostuni a Ceglie Messapica. Qui i banditi sarebbero entrati in azione nel tardo pomeriggio, sfruttando il buio dell’area circostante. Ed ora è caccia alla banda di criminali, dedita ai furti nelle residenze nell’agro non solo della Città Bianca, da parte di polizia e carabinieri. Villette che sarebbe state prese d’assalto nelle contrade Folli Fuoco, Salinola, Cantrapa, ma anche in aree degli altri comuni confinanti con il territorio di Ostuni lungo queste provinciali, tra cui anche Cisternino e Martina Franca. Non è escluso che gli ultimi episodi possano avere un collegamento con altri furti simili. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, la possibile matrice non locale dei ladri: responsabile di questa serie di furti, forse una banda, formata da malviventi dell’Est Europa.