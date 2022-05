Furti nelle case e nei negozi, due arresti a Cellino

Questa mattina, a Verona e Lecce, gli ufficiali di polizia giudiziaria della stazione di Cellino San Marco, con il supporto logistico dell’Arma territoriale Veneta, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Brindisi, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due indagati, entrambi cittadini di Cellino San Marco.

APPROFONDIMENTI IL CASO Morì in cantiere, risarcimento da due milioni. Ma... TARANTO Tragedia sfiorata a Taranto: ferisce la moglie a colpi di ascia

Furti nelle case e nei negozi



I predetti sono, allo stato, ritenuti autori di molteplici furti commessi nel territorio di Cellino San Marco, dal giugno 2021 al marzo 2022, in danno di private dimore e locali commerciali del citato Comune. In particolare, a uno dei due, è sospettato di 12 episodi delittuosi, mentre il secondo è indagato per aver commesso due reati in concorso col primo, uno dei quali anche evadendo dagli arresti domiciliari ai quali era temporaneamente ristretto all’epoca dei fatti.

L'indagine



L’indagine, con la direzione ed il coordinamento del Sostituto Procuratore della Procura di Brindisi Alfredo Manca, è stata condotta dalla Stazione Carabinieri di Cellino San Marco, anche grazie alla collaborazione dei cittadini, con l’estrapolazione, da impianti privati di videosorveglianza, di numerosi filmati. I due arrestati sono ora ristretti presso le Case Circondariali di Verona e di Lecce e saranno interrogati nei prossimi giorni.