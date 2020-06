Timbra il cartellino e va via: sospesa per 8 mesi medico assenteista

Ultimo aggiornamento: 13:59

Sospeso dal lavoro per otto mesi: è il provvedimento eseguito questa mattina dai carabinieri di Brindisi nei confronti di un medico 60enne in servizio presso la Asl di Brindisi e accusato di truffa aggravata continuata e assenza plurima di dipendente pubblico. La donna, stando agli investigatori, avrebbe timbrato nove volte il cartellino nel lettore posizionato all'ingresso dell'ambulatorio dove lavora, salvo poi allontarsi.Insieme alla sospensione dell'esercizio di pubblico ufficio, i militari hanno sequestrato circa 400 euro ritenuti profitto del reato. Il medico si sarebbe assentata per un totale di 27 ore lavorative.