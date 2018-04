Fuori strada con il camion: giovane finisce in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È ricoverato in prognosi riservata, nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Perrino” di Brindisi, un ostunese di 27 anni ferito in modo grave in un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 7, lungo la provinciale che collega Ostuni a Francavilla Fontana.Il giovane era alla guida di un camion con cassone scarrabile, che solitamente viene utilizzato in edilizia, quando a circa 4 chilometri dal centro abitato, ha perso il controllo del mezzo terminando la sua corsa in un terreno. Terribile l’impatto della cabina anteriore con un albero d’ulivo, sradicato in parte dalla forza dell’urto. Sono stati alcuni automobilisti a richiedere l’immediato intervento dei soccorsi, dopo aver visto l’intera scena, e l’interminabile e spaventosa sequenza dell’incidente.Per estrarre il 27enne dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco della Città bianca. Sul posto è giunto un mezzo del 118: i sanitari dopo aver constatato le condizioni critiche del ferito, hanno disposto l’immediato trasferimento a Brindisi.