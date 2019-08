Fuoco alle auto e colpi di pistola contro l'abitazione: minacce a un 57enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fuoco alle auto e colpi di pistola contro la casa di G.A., di Fasano, già noto alle forze dell'ordine. E' avvenuto tutto alle 22 di ieri, nella città del Brindisino, precisamente in Contrada Matarano.Alcuni soggetti non meglio identificati si sono introdotti nel cortile dell’abitazione comunale in uso al 57enne G.A. e, dopo aver incendiato tre autovetture di proprietà della sua famiglia, hanno esploso alcuni colpi di pistola contro lo stabile, fuggendo successivamente a bordo di un Suv. Fortunatamente non ci sono stati feriti.A indagare sull'accaduto e guidare la caccia ai malviventi, sono i militari della Compagnia di Fasano.