Fuochi d'artificio, l'idea dell'assessore animalista: «Per Sant'Oronzo, fuochi d'artificio silenziosi»

«I fuochi pirotecnici silenziosi? Sono un‘alternativa etica ed ecologica». Lo aveva scritto sulla sua pagina Facebook già il 26 agosto nel giorno dedicato ad Ostuni allo spettacolo dei botti d’artificio per Sant’Oronzo. Ora l’assessore del Comune ostunese con delega alle Attività produttive, Agricoltura, Fiere e Mercati, Demanio, Tutela degli animali, Laura Greco, argomenta con nuovi elementi quella che potrebbe diventare una proposta in vista dei festeggiamenti del 2024 di Sant’Oronzo.

Il nodo

In particolare stop a botti e fuochi pirotecnici ritenuti dannosi per la salute degli animali. Ed una delle soluzioni avanzate dall’assessore, che è anche veterinaria di professione, è quella dei fuochi silenziosi già sperimentati in altre realtà, tra cui Udine ed alcuni centri delle province di Vicenza e Roma. «Ad Ostuni c’è davvero molto da fare ed è inevitabile che alcune idee e riflessioni vengano fuori proprio quando il nodo arriva al pettine. Ho sempre vissuto la festa e la fiera di Sant’Oronzo come cittadina e se la questione “fuochi d’artificio” è qualcosa – spiega - su cui ho avuto modo di informarmi anche in passato per via della mia professione, la riflessione sugli animali nelle fiere è stato un pensiero di questi giorni».

La stessa professionista della Città Bianca nel suo primo intervento aveva anche evidenziato le condizioni non facili degli animali in vendita durante la classica fiera che si tiene nei giorni dedicati ai festeggiamenti di Sant ‘Oronzo a Ostuni, ogni anno dal 25 al 27 agosto.

Da qui la necessità secondo Laura Greco di rivedere vendita di animali e spettacolo dei fuochi. «Ho avuto modo di assistere ad alcuni spettacoli di fuochi pirotecnici silenziosi, un’alternativa etica ed ecologica. I fuochi vengono sparati da punti alti delle città e musicati con filodiffusione offrendo uno spettacolo molto suggestivo. Nello scorso mese, in accordo coi miei colleghi di giunta, questa possibilità è già stata vagliata, ma – spiega l’assessore - non abbiamo avuto il tempo tecnico per valutare la fattibilità di questo tipo di spettacolo in una città come Ostuni».

Lo show atteso dai cittadini

Spettacolo del 26 agosto atteso ogni anno da migliaia di ostunesi, ma non solo, diventando un elemento di attrazione per l’intera Valle D’Itria. Anche per il 2023 strada Panoramica, viale Oronzo Quaranta e zona dei colli, prese d’assalto da tutti coloro i quali hanno voluto assistere, in un luogo strategico, all’esplosione dei fuochi. Da qui l’eventuale scelta da prendere per invertire una tradizione pluriennale per la città di Ostuni. «Sarà un tema su cui sicuramente torneremo e insieme troveremo una soluzione, del resto – prosegue la rappresentante della giunta del sindaco Angelo Pomes - quello del rumore dei botti è un problema comune a chiunque abbia animali, che sia un elettore di maggioranza che di opposizione». Poi il tema della vendita degli animali. «Durante la fiera, invece, sono stata personalmente in contatto coi colleghi della Asl che più volte - durante la giornata - hanno controllato che gli animali in vendita in area mercatale fossero in buone condizioni e avessero acqua e cibo a disposizione. Dovremmo cercare di studiare nuovi protocolli che regolamentino l’esposizione al pubblico degli animali, magari valutando il potenziale numero di vendita e cercando di non far arrivare esercenti con un numero di animali nettamente maggiore alla richiesta».