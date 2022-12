Fuga di gas nell'appartamento: danneggiati infissi e un mobile. Paura per una donna

Fuga di gas mentre la proprietaria dell'immobile era in casa: paura per una donna questa mattina a Brindisi. Una esplosione si è verificata questa mattina, intorno alle 9, in via dei Gracchi, a Brindisi. La deflagrazione è dovuta a una fuga di gas partita dalla bombola o da un tubo difettoso. La deflagrazione ha danneggiato gli infissi e un mobile.

Al momento della deflagrazione la donna era in casa e stava cucinando: la stanza si è riempita di gas procurando così l'esplosione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.