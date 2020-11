Festeggiano le nozze d'oro in un ristorante: multati 50 invitati

Festeggiavano in barba ai divieti anti contagio. Sono stati gli agenti della Polizia Locale di Fasano, in provincia di Brindisi, a interrompere un ricevimento con oltre 50 invitati in un ristorante della zona collinare fasanese. Nonostante le pesanti restrizioni imposte dal Governo per arginare i contagi da Covid-19 fossero note da tempo il ristoratore e i commensali non hanno saputo resistere ed hanno organizzato una festa in piena regola, per onorare i 50 anni di nozze di una coppia di fasanesi. Una cerimonia in piena regola con oltre cinquanta persone a mangiare e ballare. Ma una segnalazione è giunta al comando della Polizia Locale che è prontamente intervenuta, sospendendo la festa e comminando una pesante sanzione amministrativa al gestore del ristorante, che ora rischia anche di vedersi notificare un provvedimento di chiusura del locale per violazione delle norme anti Covid-19. Sanzionati anche gli invitati.

Ultimo aggiornamento: 16:54

