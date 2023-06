Punto nascita chiuso, da Francavilla a Taranto per partorire: Matilde è nata in auto. La storia

Un velocissimo travaglio in auto, a lieto fine, sul ponte Punta Penna a Taranto. Protagonista una mamma di Francavilla Fontana che, a causa delle forti contrazioni in corso, accompagnata dal marito, si stava dirigendo la notte del 28 maggio scorso al Santissima Annunziata stante la chiusura “provvisoria” per mancanza di medici del punto nascita del “Camberlingo”.

«In ospedale – racconta la signora Francesca diventata mamma per la terza volta con l’ultima nata di nome Matilde in una lettera aperta inviata al sito online Lo strillone - non siamo riusciti ad arrivarci. La bambina è nata nella nostra auto nel tragitto con l’aiuto di mio marito che, vedendo le forti contrazioni così ravvicinate e con ormai la testolina della nostra bimba uscita, ha dovuto accostare bruscamente sul Ponte Punta Penne per aiutarmi a partorire. La nostra bimba dopo quattro spinte è nata senza complicazioni. Al pronto soccorso, increduli, nel vedere la bimba avvolta nella giacca, ci hanno fatto i complimenti per la bravura nel parto».

Rimane il rammarico per questa coppia di francavillesi, Salvatore e Francesca, per non aver potuto usufruire del loro ospedale. «Anche se era a pochi metri da casa – spiega Francesca - ci siamo dovuti spostare altrove e abbiamo rischiato così tanto. Adesso per fortuna possiamo raccontare che tutto sia andato per il meglio ma è un peccato che tutte le donne incinte debbano spostarsi e rischiare quello che abbiamo vissuto noi».

La situazione in ospedale

Il blocco dei ricoveri disposto il 15 aprile scorso dal commissario Gorgoni per carenza di medici, sarebbe dovuto terminare il 15 maggio. La situazione purtroppo rimane tuttora critica persistendo il blocco dei ricoveri al “Camberlingo”.

Lo scorso 22 maggio il commissario straordinario dell’Asl di Brindisi Giovanni Gorgoni ha ufficializzato l’indizione di un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di “Ginecologia ed Ostetricia” per l’ospedale di Francavilla Fontana.

Le domande di partecipazione redatte su carta semplice dovranno essere inoltrate entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Per il resto prosegue la ricerca di altri medici ginecologi per tamponare la situazione in attesa della conclusione delle procedure concorsuali. L'unico punto nascite in tutta la provincia rimane, dunque, quello dell'ospedale Perrino, già in affanno e in difficoltà.