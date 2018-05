Soli alla meta: i cinque candidati sindaco di Francavilla rinunciano alle alleanze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

A Francavilla Fontana, città di poco meno di 40 mila abitanti in provincia di Brindisi, dalla felice posizione strategica a metà strada tra lo Jonio e l’Adriatico si va a scegliere il 10 giugno il sindaco che dovrà governare, almeno si spera, per tutto il mandato amministrativo. L’ex sindaco Maurizio Bruno è rimasto in sella per soli tre anni. Dal dibattito è emersa una cosa chiara: un “tutti contro tutti” con nessuna intenzione di apparentamento o di vicinanza nel turno di ballottaggio. «Ognuno scelga liberamente» viste le divisioni esistenti, hanno quasi detto in coro i cinque candidati sindaco: Maurizio Bruno candidato per il centrosinistra, Giovanni Taurisano per il centrodestra, Antonello Denuzzo per la coalizione “pluralista”, Pietro Iurlaro per la destra e l’area moderata e Giuseppe Ricchiuti per il Movimento 5 Stelle. Nell’atrio del Castello Imperiali “Nuovo Quotidiano di Puglia” ha incontrato i cinque sfidanti alla poltrona di primo cittadino che hanno risposto alle domande del responsabile della redazione di Brindisi Mino De Masi e di Gianni Cannalire. In quasi due ore di dibattito si è posta la riflessione su tematiche più in generale ma strettamente collegate alla Città degli Imperiali: dal settore produttivo e commerciale al turismo, passando per il Pug, fino ad arrivare alla zona Pip ed al rilancio dell’enogastronomia non tralasciando l’alto tasso di inoccupati. Un dibattito che è stato seguito, nonostante l’orario (17.15 orario inizio del confronto) e l’afa, da un centinaio di persone.Il dibattito ha avuto inizio con un invito ai candidati sindaco a soffermarsi sul ruolo della politica ed in particolare sul difficile ruolo del sindaco, figura definita da più di qualche osservatore della politica a livello nazionale un “piccolo grande eroe del nostro tempo”. I sindaci sono chiamati a dare risposte alle prospettive di questo tempo,