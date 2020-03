Francavilla, quarantena per docenti, studenti e personale del Ribezzo

Ultimo aggiornamento: 14:15

A Francavilla il preside ha disposto la quarantena per docenti, alunni e personale Ata, dopo che una docente è risultata positiva al coronavirus.A seguito di comunicazioni telefoniche con la Asl di Brindisi - fa sapere il dirigente - si è provveduto a comunicare allo stesso ufficio i nominativi delle persone della scuola che probabilmente sono venute a contatto con il paziente. Il dirigente medico ha disposto, telefonicamente, la necessità della quarantena per quanti siano venuti a contatto con il docente ed ha assunto il compito di provvedere tramite il proprio ufficio agli adempimenti previsti dalle recenti norme.LEGGI ANCHE: In Puglia 25 nuovi casi. Positiva una parente del paziente 1 di Torricella, un altro a Massafra; cinque a Cisternino; una insegnante a Francavilla. Negativi 115 test su 140