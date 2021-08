Incidente mortale sulla Francavilla-Manduria, muore un ragazzo di 20 anni

Un incidente mortale si è verificato questa sera sulla provinciale che collega Francavilla Fontana a Manduria, in territorio di quest'ultimo comune. Vittima un motociclista di 20 anni di Francavilla, del quale non è ancora nota l'identità. Sul posto il personale del 118 e i carabinieri, che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Dai primi accertamenti, pare che la moto si sia scontrata con un'auto, un'Alfa Romeo Giulietta bianca, a bordo della quale c'era un medico, rimasto ferito, che stava prendendo servizio all'ospedale di Manduria.