​​​​​Francavilla, le liste dei candidati alle amministrative

Tutto pronto per le amministrative a Francavilla Fontana che vede in campo tre candidati per la poltrona di primo cittadino: l’uscente Antonello Denuzzo, l’ex compagna di coalizione Maria Passaro, vice sindaco fino a qualche mese fa e Michele Iaia coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a capo della coalizione di centrodestra. Ecco le liste in campo.

Candidato sindaco Antonello Denuzzo

Partito democratico

Alessandrino Marco Argentieri Luigi

Bruno Maurizio

Cavallo Nicola

Cosmai Cinzia

Corvino Tiziana

De Simone Antonio

Eugenio Di Coste

Arcangelo Dipietrangelo Ganga Franciosa

Cosimo Itta Massimo

Latartara Alessandra

Manelli Cosimo

Montanaro Giuseppe

Padula Annamaria

Rizzo Maria

Roma Arcangelo

Sportillo Carmelo

Suma Ida

Taurisano Giovanni

Toma Annalisa

Trebisonda Cosimo

Vacca Cosimo

Zizzo Alessandro

Idea per Francavilla

Amelio Francesco

Ammaturo Ylenia Finimunda Argese Serena

Attanasi Domenico

Balestra Mina

Calò Giovanni

Candita Cosima

Candita Francesco

Cionfoli Roberta

Conte Angelo Luigi

Imad Dalil

Michele Dell’Aquila

Cosima Forleo

Franciosa Laura

Garganese Stefania

Garibaldi Rosa

Garofoli Luana

Indirli Cosimo

Lonoce Nicola

Mosca Giuseppe Antonio, Passiatore Ilaria

Sternativo Alessia Marta Turaccio Marina

Vacca Emanuela

Movimento 5 Stelle

Attanasi Monica

Caracciolo Alessandro

Casale Annamaria

Ciciriello Mario

Cimenes Giuseppe

Distante Cosimo

Donzelli William

Landolfa Antonio

Lucchese Kevin

Martellotti Luciano

Martina Giorgia Mastromarino Davide Memmola Angelo

Passa Alessandra, Pentassuglia Mara

Ricchiuti Giuseppe

Saracino Lucia

Civica Articolo 9

Angelini Roberto

Angelotti Maria

Balsamo Giuseppina Bellanova Vito

Carucci Francesco

D’Angelo Cira

D’Imperio Giuseppina

De Padova Cosima

Di Coste Mattia

Di Nunzio Elio

Ferreri Marco

Lavota Stella

Magli Francesco

Mola Francesca

Montanaro Antonio Montefiore Fabio

Schiavone Francesco Semeraro Madia

Sternativo Francesco

Tardio Cosimo

Tatarano Sergio

È civica Denuzzo

Balestra Maria Valentina Bellanova Giuseppe

Bonifacio Vittorio

Bungaro Mimmo

Candita Rosa

Convertini Carmela

D’Alema Franco

De Comite Valentina

Di Castri Andrea

Fanizza Luigi

Galiano Aldo

Lupo Maria Giovanna Marinelli Eleonora

Pozzessere Chiara

Resta Daniele

Sicolo Emanuele

Vania Pierfrancesco

Zaccaria Annamaria

Candidata sindaco Maria Passaro

Libera Francavilla

Andriulo Giuseppe

Belfiore Mirko

Bellanova Rivoir Daniela Camarda Francesca

Cannalire Leonardo

Carlucci Marisa

Cavallo Vincenzo

Cinefra Giuseppa

Cinieri Giuseppe

D’Elia Pietro

De Milato Pietro

Di Castri Tommaso

Distante Sergio

Lerna Michele

Lillo Fabio

Magliola Domenico

Martina Giuseppe

Palumbo Antonella

Pinto Estefania

Spinelli Salvatore

Tagliente Anna

Vecchio Sabrina

La città di tutti

Andriulo Amleto



Calasso Caterina

Cannalire Marilena

Carriero Giovanna

Cazzato Emidia

Chiariello Antonio

De Tommaso Giuseppe

Di Presa Giuseppe

Farina Genny

Greco Pompea

Iurlaro Antonella

Kercuku Ermal

Laghezza Ivan

Leo Antonio

Marraffa Maria Fontana Martina Natalino

Mingolla Damiano

Orlando Angelo

Palmisano Miriana

Palumbo Ilaria

Piro Giuseppe

Pozzessere Fabrizio

Saracino Vincenzo

Azione

Albanese Fina

Bungaro Cosimo

Buonpane Gianvito

Camposeo Giuseppe

Antonio, Caramia

Margherita

Curto Domenica

D’Amuri Angela

Della Fortuna Marina Faggiano Vito

Fanelli Antonio

Gallù Giovanni

Garganese Alfonsino

Laviola Antonio

Leo Madia

Leo Rocco

Lupo Salvatore

Milone Mariagrazia

Rossini Debora

Salinaro Davide

Saracino Francesco

Vacca Mario

Zecchino Fabio

Candidato sindaco Michele Iaia

Fratelli d'Italia

Ferreri Anna

Di Punzio Giovanni

Camarda Antonio

Lopalco Carmela

Bonifacio Sara

Calabrese Vittorio

Forleo Giovanni

Incalza Giuseppe

Mancini Claudia

Antonazzo Miriana

Cinieri Daniela

Cito Pierangelo

Comes Caterina

Di Giacomo Alessandra

Florio Flavio

Licciardi Giuseppina

Palazzo Alessandro

Patisso Maria Raffaella Pellegrino Emiliano

Saracino Fabiola

Tieni Donata

Camposeo Cosimo

Palmisano Damiano

Parabita Virginio

Udc

Viviana Altavilla

Bungaro Giuseppe

Camarda Maria Concetta Cataldo Capuano

Candita Gianfranco

D’Elia Francesco

Di Castri Alessandro

Di Summa Pasquale, Donatiello Amanda

Galasso Carolina

Gallone Giacomo

Guarino Giuseppe

Giuseppe Luparelli

Mattia Lippolis

Dario Pio Mancino

Miglietta Carlo Antonio

Pinto Vincenzo

Ricchiuti Maria Teresa

Rizzo Fabiana

Rosiello Andrea

Sternativo Immacolata

Tafuri Giovanna

Urso Gianvito

Verde Mattia

Forza Italia

Andriulo Michele

Aprile Gianluca

Attanasi Tommaso

Balestra Luigi

Birtolo Vincenza

Birtolo Anna Rita

Caiuli Rossana

Ciraci Dalila

Contestabile Roberto

Curto Alessio

Della Corte Vittorio

Della Corte Cosimo

Di Geronimo Rosaria

Gioia Pietro (detto Piero) Leone Andreina

Martellotti Margherita

Nigro Pamela

Pezzuto Aurora

Piastrelli Maurizio

Schirinzi Nicola

Spirito Angelica

Tanzarella Vincenzo

Vacca Adelaide

Vacca Leonzio

Insieme con Iaia