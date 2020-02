Ladri di merendine, primo arresto dopo il vertice in Prefettura

Ultimo aggiornamento: 13:12

FRANCAVILLA - Per due volte in 24 ore sarebbe evaso dai domiciliari. E l'ultima volta, la notte scorsa, per fare irruzione in una scuola e arraffare le monatine nella cassa del distributatore automatico di merendine e bevande. Ma ad accoglierlo, all'interno dell'istituto, i carabinieri della Compagnia Carabinieri di Francavilla Fontana, che dopo la prima evasione, lo tenevano d'occhio. Così è stato arrestato ion flagranza di reato un 27enne francavilese, Antonio Fanizza, accusato di evasione e furto aggravato. Il giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari è stato sottoposto nuovamente alla medesima misura detentiva, poiché responsabile del furto della somma contante di 450 euro, avvenuto all’interno di un forno del luogo.Dopo poche ore, il 27enne è stato nuovamente arrestato per evasione, danneggiamento aggravato e tentato furto all’interno di un istituto scolastico. In particolare, il giovane dopo aver divelto la porta d’ingresso del liceo classico “Lilla”, ha danneggiato il distributore di bevande al fine di appropriarsi del denaro ivi custodito. Il predisposto servizio di osservazione ha consentito di bloccare prontamente il 27enne, che, dapprima ascoltato in caserma, è stato poi accompagnato presso la Casa Circondariale di Brindisi. Si tratta del primo arrestato effettuato dopo il vertice tenutosi in Prefettura a seguito dell'escalation di raid notturni nelle scuole nel capoluogo e in diversi istituti della provincia.