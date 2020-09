Laboratorio della droga nell'appartamento in affitto: 4 arresti

Ultimo aggiornamento: 12:59

Sono stati sorpresi di notte, mentre confezionavano le dosi di “fumo” e “bamba” (cioè cocaina) custodite all’interno di quell’appartamento su via Baracca, in pieno centro, probabilmente affittato allo scopo. Questa, almeno, è la tesi dei carabinieri a margine del blitz effettuato nella notte tra venerdì e sabato che ha portato all’arresto di quattro presunti spacciatori, tutti del posto.I 4 ragazzi, da qualche tempo, avevano affittato un appartamento nel centro di Francavilla Fontana per poi trasformarlo in una sorta di laboratorio della droga, con la sostanza, meglio, le sostanze tagliate e confezionate prima della loro vendita.A finire nei guai, arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia al comando del capitano Gianluca Cipolletta, sono 4 giovani della Città degli Imperiali, già noti alle forze dell’ordine, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ovvero, Hashish e Cocaina. Droga che i carabinieri hanno trovato nell’appartamento che, secondo la tesi degli investigatori, era stato affittato proprio con quello scopo. In dettaglio, i militari hanno sequestrato 18 grammi di cocaina, di cui 2 già divisi in dosi, 30 grammi di hashish, vario materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza e 1.875 euro in contanti. Danaro ritenuto provento della stessa attività di spaccio.Il giovane gruppetto composto dai francavillesi Giosuè Siena, Vincenzo Maggiore, Cosimo Ciracì e Michele Di Noi è stato sorpreso dal blitz, registrato nella notte tra venerdì e sabato. Erano circa l’1.30, quando i carabinieri, dopo giorni di appostamenti, hanno fatto irruzione nell’appartamento. Il quartetto era a confezionare la droga. Da qui, l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, come sempre tutta da dimostrare, e, a stretto giro, dopo le formalità di rito, il trasferimento a Brindisi, direzione via Appia. Come disposto dal pubblico ministero di turno, i quattro francavillesi sono stati arrestati e condotti in carcere.