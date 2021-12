Incidente sulla statale a Francavilla, tragico bilancio: un morto e due feriti

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sulla statale 7, all'altezza dello svincolo per la zona industriale di Francavilla, in provincia di Brindisi. Il bilancio è di un morto e due persone ferite. Non è ancora chiara la dinamica: sembra che ad avere la peggio siano stati gli occupanti di un van a 9 posti. Sul posto le forze dell'ordine, mezzi dei vigili del fuoco e ambulanze, che hanno soccorso e trasportato i feriti in ospedale.

Strada chiusa

«La strada statale 7 è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a Francavilla Fontana (km 675,900) in provincia di Brindisi, a causa di un incidente». A comunicarlo è una nota dell'Anas. «Le deviazioni vengono segnalate sul posto, dove è intervenuto il personale di Anas, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco per consentire le operazioni di soccorso e ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile».