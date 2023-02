Inciampia e chiede 220mila euro di risarcimento danni al Comune

Il Comune di Francavilla Fontana rischia di dovere pagare un maxi risarcimento. Una donna cade o meglio inciampa su di un moncone di un palo della segnaletica stradale reciso, procurandosi, nella caduta, gravi danni fisici. A seguito dell’incidente trascina il Comune in Tribunale chiedendo un risarcimento di oltre 200mila euro, per l’esattezza 220.454 euro oltre le spese legali.

L'amministrazione si costituisce in giudizio



Il sinistro sarebbe avvenuto il 5 novembre del 2017 attorno alle 16 in una via importante del centro cittadino. Qualche settimana dopo la signora diffida, tramite i suoi legali, il Comune a provvedere al risarcimento del danno. Dal Municipio non arriva alcuna risposta e il 6 maggio 2019 viene notificato un atto di citazione nei confronti del Comune. La prima udienza si tiene dinanzi al giudice del Tribunale di Brindisi il 26 settembre 2019.

L’amministrazione comunale, per tutelare gli interessi dell’ente e al fine di evitare eventuali danni economici, si costituisce nel giudizio nominando un proprio legale e, successivamente un altro, dopo la rinuncia del primo.

Udienza rinviata

Il 2 dicembre scorso si sarebbe dovuta tenere un’altra udienza rinviata per l’assenza del consulente tecnico nominato dal giudice.

L’avvocato del Comune ha chiesto ed ottenuto dall’amministrazione comunale l’affiancamento nella causa di un consulente di parte stante – si legge nella comunicazione – “l’incompatibilità tra i danni lamentati da parte della signora e la dinamica del sinistro ripercorsa nell’atto introduttivo, in modo tale da offrire al giudice una più corretta stima dei danni in conseguenza del sinistro in contestazione”. Il medico Donato Carlucci è il professionista incaricato di seguire la controversia per conto del Comune.



Nella determina del responsabile dell’ufficio Contenzioso, a proposito dell’incidente si legge che “la donna in data 5 novembre 2017 alle ore 17 a suo dire mentre percorreva il …..(omissis), in quel momento chiusa al traffico veicolare e sede del mercatino della prima domenica del mese, a causa di un moncone di un palo della segnaletica stradale reciso, perdeva l’equilibrio e cadeva rovinosamente per terra riportando delle lesioni”.

Fatti questi ora al vaglio del Tribunale di Brindisi. Un incidente che rischia di costare parecchi soldi al Comune di Francavilla Fontana.

