Ladri nelle stanze dei frati mentre il parroco celebra la messa. Rubate le offerte per i poveri

Il parroco celebrava la santa messa, mentre i ladri sono entrati dal retro nelle stanze dei frati e hanno arraffato tutto quanto potessero arraffare: soprattutto i soldi delle offerte destinate a finanziare la messa dei poveri. È accaduto ieri sera intorno alle 18 presso il santuario di Maria Santissima della Croce a Francavilla Fontana. I danni economici e soprattutto quelli morali sono ingenti, dato che quelle somme sparite erano per l'appunto destinate a sfamare i meno abbienti, come da sempre avviene in quel santuario.

L'appello del frate: Restituite i soldi

Fra' Giancarlo Greco non si capacita di quanto successo e chiede agli autori del furto di fare un passo indietro e restituire il tutto anche in forma anonima, in un eventuale sussulto di carità cristiana. Intanto, sul caso indagano i carabinieri della Compagnia francavillese, che hanno effettuato un sopralluogo nell'immediatezza dei fatti e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Si sospetta che qualcuno si sia introdotto nei locali del luogo sacro avendo sfruttato un accesso secondario, nella parte in cui sorge il campo di calcio pertinenza della parrocchia.

"Quel denaro rappresentava una piccola speranza per chi non riesce a mettere un piatto in tavola e oggi rischia seriamente di rimanere e digiuno", dichiara sconsolato a propria volta il segretario parrocchiale Cosimo Di Maria, che aggiunge: "Questo gesto tocca l'apice dell'inumanità in cui purtroppo sembra stiamo sprofondando". L'ammanco ammonterebbe a diverse migliaia di euro: sarebbero serviti ad acquistare generi di prima necessità che evidentemente, per il momento, non potranno essere acquistati.