Do you speak english? No, ma ho la tovaglietta. Ecco la novità per bar e pizzerie

Difficoltà con la lingua? Il cameriere non conosce l’inglese o le altre lingue straniere? Niente paura: arriva la tovaglietta che aiuterà chi è in difficoltà a ordinare per bere o mangiare. Oppure per chiedere dov’è la toilette o semplicemente chiedere il bis. A Francavilla Fontana arrivano le tovagliette “Al bar scelgo io!”. Lunedì prossimo è previsto un incontro in municipio per proporne ai commercianti l’adozione delle tovagliette interattive. Sergio Tataran, assessore ai Diritti civili e Pari Opportunità, spiega: «Abbia preso lo spunto da un progetto messo in campo da tempo dall’Ascom di Bergamo in collaborazione con un gruppo di pubblici esercizi».