Francavilla Fontana, il candidato di FI al consiglio comunale: «Magari ci fosse ancora il fascismo». D'Attis: «E' fuori»

«Magari ci fosse il fascismo»,frase choc ddi Vincenzo Tanzarella, candidato di Forza Italia nelle elezioni comunali di Francavilla Fontana del 14 e del 15 maggio prossimi. Il commissario di Forza Italia Puglia, Mauro D'Attis: «È fuori dal partito».

La condanna del commissario regionale

“Magari...ci fosse il fascismo...tanto la dittatura che applicate voi non si differenzia tanto. Non dimentichiamo che avete chiuso via Roma senza ascoltare la categoria dei commercianti. Avete fatto di testa vostra>. Sono le frasi riportate da Vincenzo Tanzarella sul suo profilo di Facebook, nel giorno della ricorrenza del 25 aprile.

Dichiarazioni subito condannate dal commissario pugliese di Forza Italia, il deputato Mauro D’Attis, che le ritiene «ingiustificabili» e rendono il candidato «fuori dalla storia e anche da Forza Italia». «Allo stesso», ha detto D'Attis rivolgendosi a Tanzarella, «chiedo di interrompere la sua campagna elettorale. Forza Italia - aggiunge D'Attis - prende completamente le distanze da simili affermazioni».