Vendono online mascherine per farmacie e associazioni: denunciati per truffa

I finanzieri della Compagnia di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, hanno scoperto una presunta truffa nella fornitura di mascherine Ffp3, perpetrata ai danni di oltre 100 tra farmacie, parafarmacie, associazioni di volontariato operanti sull'intero territorio nazionale.



Tenuto conto della notevole richiesta di dispositivi di protezione individuale, i prodotti pubblicizzati, attraverso il web, venivano falsamente proposti come disponibili e già pronti per la spedizione, previo pagamento anticipato del corrispettivo tramite un bonifico bancario.



Dopo aver riscontrato le informazioni acquisite sul territorio e, a seguito della denuncia presentata da uno dei truffati, i presunti responsabili dei comportamenti illeciti, cioè il titolare di una ditta di Francavilla Fontana che opera nel commercio all'ingrosso di imballaggi e suo padre, sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per il reato di truffa Ultimo aggiornamento: 11:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA