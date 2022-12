Lancia sedie e prova ad aggredire passanti: caos a Francavilla. Intervengono i carabinieri

Non c’è pace per Francavilla Fontana, dove da qualche tempo accade un po’ di tutto. Intorno alle 21 di questa sera, un 44enne, già noto alle forze dell’ordine e visibilmente alterato, ha dapprima dato in escandenze in un locale della centrale piazza Umberto I, poi ha continuato a farlo di fuori lanciando sedie ed elementi dell’arredo urbano contro passanti, polizia locale e carabinieri. Il tutto tra le urla sue e di chi è stato impaurito dal suo atteggiamento. L’uomo è poi stato immobilizzato, non senza fatica, e condotto in caserma.

Caos Francavilla

Prosegue, dunque, il caso o il caos Francavilla, dove le forze dell’ordine sono più operative rispetto al passato ma anche dove, evidentemente, gli animi sono in generale molto surriscaldati.