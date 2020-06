A 80 anni "perseguita" la nuora trentenne: arrestato "nonno stalker"

Anche le ossessioni non hanno età. Un uomo di ottant'anni avrebbe perseguitato una donna di 50 anni più giovane di lui. Per di più sua nuora. Per questo, i carabinieri della stazione di Francavilla Fontana hanno arrestato un 80enne del posto, raggiunto da un’ordinanza del Tribunale di Brindisi. L’anziano avrebbe per diverso tempo perseguitato la nuora di 30anni. Nulla di “piccante”, si intende. Quanto, piuttosto, una serie di atteggiamenti, fatti di insulti e minacce, rivolte alla poveretta per via di dissidi di natura famigliare. Al centro della “contesa”, alcuni dissidi legati, sembrerebbe, alla vendita di un immobile.

Dopo una prima denuncia della signora, l'uomo, cui era stato ordinato di starle lontano, ci sarebbe pure ricascato, portando il giudice ad aggravare la misura. Da qui, l'arresto, eseguito, come da provvedimento, dai carabinieri della stazione che, dopo le formalità di rito, hanno riaccompagnato l'anziano e presunto stalker presso la sua abitazione, in regime di arresti domiciliari. Ultimo aggiornamento: 18:12