Droga, finisce in carcere per scontare una pena di 4 anni e 3 mesi

I Carabinieri di Francavilla Fontana hanno eseguito un provvedimento di esecuzione pena nei confronti di un 30enne francavillese, con diversi precedenti per reati vari (soprattutto in materia di droga, ma anche contro il patrimonio e la persona). Il giovane, condannato alla reclusione di 4 anni e 3 mesi da scontare in carcere, si era reso responsabile di diverse condotte illecite commesse tra il 2015 e il 2020 a Francavilla Fontana.

I reati

In particolare, il giovane, che non risultava svolgere una stabile attività lavorativa, il 26 febbraio 2015 era stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Francavilla Fontana per detenzione di cocaina e marijuana, nonché trovato in possesso di una somma di denaro contante e di materiale per il confezionamento della droga. Il 30enne, in quell’occasione, aveva tentato invano di disfarsi della sostanza illecita. Ed ancora, il 4 agosto 2018, il ragazzo era stato nuovamente arrestato in flagranza, sempre dai carabinieri, per detenzione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, poiché durante un controllo alla circolazione stradale non si era fermato all’alt imposto dalla pattuglia e, anzi, a bordo del proprio ciclomotore, nel tentativo di fuggire, aveva investito un militare, causandogli delle lesioni.

Bloccato comunque sul posto, il soggetto era stato trovato in possesso di oltre 70 grammi di marijuana. Nel 2019, lo stesso era stato invece nuovamente denunciato a causa delle continue violazioni al Codice della strada, poiché abitualmente fermato alla guida di veicoli senza essere in possesso di regolare patente. Infine, il 19 settembre 2020 il ragazzo era stato nuovamente arrestato per detenzione illegale di droga, poiché, sorpreso mentre confezionava le dosi di sostanze illecite, insieme ad altri ragazzi. In quell’occasione fu sequestrata la sostanza stupefacente in corso di confezionamento, circa 50 grammi di cocaina e hashish. Il giovane si trova ora nel carcere di Brindisi.