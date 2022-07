Fa ingerire detersivi al figlio e si lancia nel vuoto: mamma e bimbo in ospedale

Ha in un primo momento somministrato un mix di detersivi al figlio di sei anni, probabilmente nel tentativo di intossicarlo. Poi si è lanciata nel vuoto dal terzo piano della palazzina, pieno centro abitato, in cui i due risiedono. I fatti, così ricostruiti dai carabinieri, si sono verificati questa mattina intorno alle 8 a Francavilla Fontana.

I soccorsi

Mamma di 41 anni e figlioletto sono stati trasportati d’urgenza in ospedale al “Perrino” di Brindisi. Fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita, ma i medici li tengono comunque sotto stretta osservazione. I militari dell’Arma sono al lavoro per risalire ai motivi che hanno spinto la donna a un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, trasformandosi in tragedia.