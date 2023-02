Via le barriere architettoniche dagli uffici comunali: iniziati i lavori

Proseguono i lavori programmati dall’amministrazione comunale per l’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali presenti negli edifici comunali, così come previsto dal Peba, ovvero i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Gli interventi, finanziati con 100mila euro nel bilancio 2021, stanno interessando il comando della Polizia Locale, la scuola musicale comunale e i plessi “Calò” e “Montessori” del Secondo Istituto Comprensivo di Francavilla Fontana.

Arrivano le mappe tattili

In concreto le opere riguardano la creazione di scivoli per l’accesso, il rifacimento dei servizi igienici, la predisposizione di mappe tattili e di “percorsi loges” per le persone cieche e ipovedenti. Si tratta di un tipo di pavimentazione costituita da una serie di elementi realizzati in rilievo e in colore contrastante, al fine di poter essere percepiti dai piedi durante il cammino.



Queste superfici forniscono dei codici informativi di semplice comprensione, che consentono la realizzazione di percorsi-guida o piste tattili utili per l’orientamento e l’autonomia delle persone cieche e ipovedenti. Il sistema è stato progettato anche per facilitare gli anziani la cui acuità visiva tende a ridursi con il passare degli anni. Per tale motivo è previsto che gli elementi siano cromaticamente contrastanti con la pavimentazione esistente.



Gli interventi del Peba non riguardano solo l’interno, ma anche l’esterno degli edifici con cantieri dedicati ai marciapiedi attigui alle strutture dove è in corso la realizzazione di scivoli, l’installazione di nuova segnaletica e la rimozione degli ostacoli presenti. Sempre nelle aree esterne è prevista la realizzazione di parcheggi per le persone con disabilità e di stalli rosa.

Le dichiarazioni dell'assessore

«È davvero emozionante – dichiara l’assessore Sergio Tatarano – vedere prendere forma agli interventi diffusi, programmati per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Grazie al Peba oggi possiamo lavorare in modo sistematico ad una città più democratica e meno escludente. L’organicità degli interventi ci aiuta così a lanciare un messaggio di accoglienza che è un obiettivo verso cui tendere». Sempre sul fronte dell’abbattimento delle barriere fisiche e sensoriali, nei giorni scorsi è stato confermato da parte del Ministero della Cultura il finanziamento da 360mila euro con fondi del Pnrr per la biblioteca comunale Giovanni Calò. Con questo progetto sarà possibile realizzare un giardino pensile sul tetto della struttura, installare un ascensore, abbassare le maniglie delle porte, adeguare la cartellonistica interna e dotare la biblioteca di nuovi servizi digitali.



I Peba non sono solo uno strumento di monitoraggio, ma anche di pianificazione e coordinamento sugli interventi per l’accessibilità poiché comportano una previsione del tipo di soluzione da apportare per ciascuna barriera rilevata, i relativi costi, la priorità di intervento. Uno studio questo già fatto dal comune di Francavilla Fontana.

