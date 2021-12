Francavilla, un altro bando va deserto per il Centro intermodale

Qualcuno, incuriosito, sarebbe anche andato a vederlo per un sopralluogo. Poi, però, si è tirato indietro. Non lo vuole proprio nessuno il centro di carico intermodale di Francavilla Fontana. Cattedrale nel deserto costata milioni di euro, ancora oggi capace di produrre costi e nessun beneficio. E così continuerà ad essere, visto che il bando sulla locazione della struttura, diroccata, sporca e inutilizzabile, è andato deserto. Il termine per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati