Chiede un chiarimento all'ex della sua fidanzata e gli spacca la testa: 23enne arrestato per tentato omicidio

L'aggressione sfocia in un tentato omicidio: terriibile vicenda a Francavilla Fontana dove i carabinieri hanno fermato un 23enne del luogo per aver massacrato a bastonate un 25enne, ex fidanzato della sua ragazza.

Il tutto è avvenuto nella notte tra il 2 e 3 giugno, quando la vittima, gravemente ferita al capo è arrivata in ospedale in codice rosso. per poi essere trasportato d'urgenza al Perrino di Brindisi, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e successivamente ricoverato in Rianimazione.

La vittima aveva parlato di una “caduta accidentale in casa di amici”. ma non essendo chiara la reale dinamica, i Carabinieri di Francavilla Fontana hanno voluto far luce sulla questione sentendo gli amici presenti durante l’episodio: l’aggressione non era infatti che l’epilogo di un lungo periodo di dissapori per questioni di gelosia, tra una giovane coppia e l’ex ragazzo di lei, aggredito fisicamente e colpito con un bastone al capo proprio dall’attuale compagno della ragazza, dopo essersi dati appuntamento per un incontro chiarificatore. a quanto pare la vicenda andava avanti da circa quattro mesi, fino al tentato omicidio.

In un fondo agricolo i carabinieri hanno rinvenuto anche l'arma bianca utilizzata per aggredire la vittima, rinvenuta interrata in un fondo agricolo nella disponibilità del responsabile.