Fotografa tre ragazzine di nascosto in un centro commerciale: denunciato per molestie aggravate

FRANCAVILLA FONTANA - Fotografava di nascosto tre ragazzine in un centro commerciale e denunciato per molestie aggravate.I fatti sono accaduti nella giornata di ieri a Francavilla quando due amiche - un’italiana e un’inglese - con le rispettive figlie si sono recate in un centro commerciale per effettuare alcune compere. A un certo punto le due signore si sono recate verso il banco dei salumi, mentre le tre ragazze - tutte minorenni una italiana di 14 anni e le due sorelle di nazionalità britannica di 15 e 17 anni - girovagano all’interno della struttura, quando si sono accorte che un ragazzo aveva fotografo più volte il loro fondoschiena inviando sicuramente le foto con l’applicativo WhatsApp ad un'altra persona. Il gruppo, messosi alla ricerca del ragazzo, lo ha rintracciato e invitato nell’ufficio del direttore del centro per chiarire i contorni della vicenda. Nel frattempo è sopraggiunta una pattuglia di Carabinieri di Francavilla.Il giovane ha ammesso di avere scattato le foto e si è mostrato disponibile alla cancellazione. Nella circostanza è stato sentito anche l’amico del ragazzo al quale erano state inviate le foto che ha in sostanza confermato il racconto aggiungendo che le foto non sono più visualizzabili sul suo cellulare poiché cancellate dall’autore.