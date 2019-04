Burrasca, aereo dirottato da Bari a Brindisi. Traghetto per Valona fermo nel porto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è anche un volo dirottato fra i disagi causati dal vento forte che soffia sulla Puglia da stanotte. È il volo easyJet proveniente da Milano Malpensa e diretto all'aeroporto Karol Wojtyla di Bari, dove sarebbe dovuto atterrare alle 8,40, dopo aver sorvolato l'Adriatico, ha fatto rotta su Brindisi.I passeggeri atterrati all'Aeroporto del Salento sono stati trasportati a Bari a bordo di alcuni autobus mentre quelli che da Bari dovevano prendere il volo per Milano sono stati accompagnati a Brindisi nella tarda mattinata. L'aereo è poi partito alle 14.45, cinque ore e mezza dopo l'orario previsto.Problemi anche in mare: un traghetto per Valona è infatti fermo nel porto di Brindisi a causa delle pessime condizioni meteo nel canale d’Otranto. A causa del maltempo 120 passeggeri sono rimastI a terra e hanno trascorso la notte nel teminal di Costa Morena Terrare. La nave St Damian doveva salpare nella serata di ieri, ma le raffiche di Scirocco hanno reso proibitiva la partenza.Le previsioni meteo restano in ogni caso da allerta gialla, proprio a causa del forte vento di scirocco. Già da ieri la protezione civile della Puglia aveva diramato un bollettino di criticità e le previsioni dell'Aeronautica militare annunciano venti con raffiche fino a 90 chilometri orari sull'intera regione.